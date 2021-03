VIDEO: Velikonoční bohoslužby se budou moci konat, oznámil Blatný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velikonoční bohoslužby se budou moci konat, oznámil Blatný

Nouzový stav bude trvat i přes Velikonoce. Vládě ho do 11. dubna pomohli prodloužit komunisté. Pro bylo 53 ze 103 přítomných poslanců. A brzy poté to potvrdila i vláda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný oznámil, že umožní výjimky pro velikonoční bohoslužby. Týkat by se měly Zeleného čtvrtka, Velkého pátku i Bílé soboty.

video: PSP ČR