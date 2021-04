VIDEO: V pátek otevřeme registraci k očkování pro lidi nad šedesát, slíbil Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pátek otevřeme registraci k očkování pro lidi nad šedesát, slíbil Babiš

V pátek 23. dubna se otevře registrace k očkování proti covidu pro lidi ve věku od 60 do 65 let. Po jednání kabinetu o tom informoval premiér Andrej Babiš. Další skupiny se budou přihlašovat vždy po týdnu, hranice se má pokaždé posunout o pět let, řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

video: ČTK