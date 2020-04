VIDEO: Obchody se budou otevírat v pěti vlnách, řekl Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obchody se budou otevírat v pěti vlnách, řekl Havlíček

Od pondělí příštího týdne se znovu otevřou farmářské trhy, prodávat začnou řemeslníci a otevřou se i autosalóny. Ke kadeřníkovi a holiči si lidé dojdou až 25. května. Rozhodla o tom vláda. Studenti čtvrtých ročníků středních škol se vrátí do škol 11. května, a to kvůli maturitám. Stát plánuje školy otevírat postupně. V plném rozsahu se ale do července výuka do škol nevrátí.

video: ČTK