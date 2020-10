VIDEO: Vláda zakázala noční vycházení a omezila maloobchodní prodej Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé od středy 28. října nesmí chodit ven po deváté hodině večer, rozhodla vláda. Zákaz vycházení platí vždy od 21 hodin do 4.59 ráno a to až do konce nouzového stavu, tedy zatím do 3. listopadu. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Robert Prymula. Vláda také zakázala nedělní maloobchodní prodej. Netýká se to benzínek, lékáren či okýnek restaurací.

video: ČTK