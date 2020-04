VIDEO: Vláda kývla na zvýšení ošetřovného, povolila také od 27. dubna bohoslužby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvýšení ošetřovného na 80 procent denního vyměřovacího základu místo dosavadních 60 procent schválila vláda, a to zpětně od 1. dubna, řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Rodiny, jejichž děti se nebudou moci vrátit do prázdnin do školy, budou mít nadále nárok na ošetřovné. Vláda rozhodla i o tom, že od 27. dubna budou možné bohoslužby, zatím za účasti 15 osob.

video: ČTK