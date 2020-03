VIDEO: Stát dá 80 procent mzdy lidem v karanténě, rozhodla vláda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda po pouhém jednom dni změnila své rozhodnutí, kdy si mají lidé nad 65 let chodit nakupovat. Nově to od pátku bude od 7 do 9 hodin. Ve středu přitom rozhodla, že si mají senioři nakupovat od 10 do 12 hodin, zatímco ostatní by do obchodů s potravinami, lékami a drogistickými potřebami v této době nesměli. Na ošetřovné budou mít nově nárok i živnostníci.

video: ČTK