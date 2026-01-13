Česko pokryla ledovka. Vlaky nabírají zpoždění
13. 1. 2026 7:50 Domácí
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka komplikuje dopravu, hlavně železniční. A to zejména ve středních a severních Čechách, na velké části Vysočiny, na jižní a střední Moravě a na Pardubicku. Kvůli námraze na trolejích byly zrušeny například ranní spoje mezi Prahou a Kolínem, z Prahy do Kralup nad Vltavou či několik vlaků z Ústí nad Labem.
