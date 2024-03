VIDEO: Rusku je nutné se bránit, NATO má podporu dvou třetin obyvatel Česka, říkají členové vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to přesně čtvrtstoletí, co Česká republika vstoupila do NATO. K výročí na Pražském hradě vystoupí někdejší americký prezident Bill Clinton, prezident Petr Pavel nebo někdejší šéf Aliance Lord Robertson.

video: www.nbns.cz