Babiš je pro referendum o tom, jestli má být v Česku americká základna

Bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš je osobně velmi skeptický k tomu, že by v Česku mohla být americká vojenská základna. „Za sebe říkám, že to nepodporujeme, protože mi to připadá zbytečné,“ řekl ve svém pořadu Čau lidi. „Předpokládám, že je to velice citlivé téma a nejlepší by bylo udělat na to referendum,“ prohlásil.

video: ANO