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Českem jde mohutný oblačný val s deštěm a bouřkami, zbytek týdne bude letní

Domácí
Počasí bude tento týden převážně oblačné až polojasné. Pondělní ráno a dopoledne přinesou na většině území déšť, přeháňky a místy také bouřky. Od západu se přes Česko přesouvá mohutný pás oblačnosti s deštěm a místy i bouřkami. Během dne ale začne srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty se budou přes den většinou pohybovat mezi 21 a 26 stupni.
video: X / @CHMUCHMI
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