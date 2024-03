VIDEO: Saharský prach v Česku zhoršuje vzduch a snižuje teploty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Saharský prach v Česku zhoršuje vzduch a snižuje teploty

Do Česka se v noci od jihozápadu začalo dostávat velké množství saharského prachu, mohl by zde přetrvat až do pondělí. Zhoršuje ovzduší a zamlžuje oblohu. Na sociální síti X to v sobotu ráno oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Prach může také výrazně snížit maximální teploty, protože tlumí sluneční paprsky.

video: iDNES.tv