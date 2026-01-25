Je mi z vás na zvracení, vzkázal Lipavský Macinkovi

Domácí
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský ostře kritizuje svého nástupce, předsedu Motoristů Petra Macinku. Ten ve vysílání pořadu Přísně tajné na XTV představil několikastránkový seznam projektů, jejichž financování chce škrtnout. Mezi nimi je i psychosociální pomoc pro ukrajinské děti. Lipavský v reakci na to řekl, že je mu z Macinky „na zvracení“.
video: Jan Lipavský
