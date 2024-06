VIDEO: Marian to slíbil, řekl Zdechovský o Jurečkově záměru skončit v čele lidovců Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Marian to slíbil, řekl Zdechovský o Jurečkově záměru skončit v čele lidovců

Zvolená poslankyně do europarlamentu Markéta Gregorová za Piráty v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekla, že volby byly zklamání. Současně zdůraznila, že teď není čas plakat. Vedle kampaně přišla řeč i na ministra a šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečku, který pronesl, že pokud strana v eurovolbách neuspěje, tak nebude znovu kandidovat do čela. „Marian to slíbil,“ komentoval europoslanec Tomáš Zdechovský.

video: CNN Prima News / Partie Terezie Tománkové