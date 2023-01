VIDEO: Rozdělené náměstí v Liberci. Polovina Babiše vítá, druhá píská Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozdělené náměstí v Liberci. Polovina Babiše vítá, druhá píská

Prezidentský kandidát a šéf hnutí ANO Andrej Babiš přijel ráno do Liberce, kde pokračuje ve volební kampani před druhým kolem voleb. Po 9:00 dorazil k nádraží, kde ho obklopil dav desítek lidí, odpůrců i příznivců. Vítal ho potlesk i pískot a ozývalo se současně skandování „Babiš na Hrad“ a „Pavel na Hrad“ v narážce na Petra Pavla, druhého prezidentského kandidáta. Příznivci se s Babišem také fotografovali. Po poledni by měl tramvají přejet do Jablonce nad Nisou a s voliči se setkávat tam.

video: iDNES.cz