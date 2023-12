VIDEO: Postupně ztrácíme schopnost spolu mluvit, vadí šéfovi Senátu Vystrčilovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postupně ztrácíme schopnost spolu mluvit, vadí šéfovi Senátu Vystrčilovi

Předseda Senátu Miloš Vystrčil kritizuje sveřepé trvání na názorech, neochotu hledat kompromisní řešení a vzájemné osočování. „Když začnu u nás u politiků, osobně mi velmi vadí, že my politici, politici z koalice a z opozice postupně ztrácíme schopnost spolu mluvit,“ řekl Vystrčil v adventním projevu. Vadí mu, že se to přenáší ze Sněmovny a z politiky i do běžného života.

video: ČTK