Za současného nastavení konsolidačního balíčku už nejde nikde škrtat. Jediné, co by se dalo dělat, je hodit do toho granát a začít znova, míní ekonom Petr Bartoň. S jeho názorem nesouhlasil ekonom a poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. „Je to mimo realitu. Začínat od nuly bychom mohli, kdybychom zažili nějakou opravdu přelomovou událost, jako byla sametová revoluce,“ kontroval v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

video: CNN Prima News