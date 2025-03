VIDEO: Volby by vyhrálo ANO. SPOLU oslabilo, STAN posílili. Prošli by Motoristé i Stačilo! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby by vyhrálo ANO. SPOLU oslabilo, STAN posílili. Prošli by Motoristé i Stačilo!

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO se 33,6 procenta hlasů. Druhé by bylo SPOLU s 16,2 procenta, oproti minulému týdnu oslabilo o dva procentní body. Starostové si naopak polepšili na bezmála 13 procent. Pětiprocentní hranici by překročili také Motoristé a Stačilo! Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM, který zveřejnila CNN Prima NEWS.

