ANO by s SPD a Stačilo! dosáhlo na ústavní většinu, ukazuje volební model

Volby by vyhrálo ANO s 35 procenty, na druhém místě by skončilo SPOLU s 18,8 procenty a na třetím STAN s 10,6 procenty, ukazuje nový model agentury STEM pro CNN Prima News. V přepočtu na mandáty by hnutí ANO dosáhlo 89 křesel. Koalice SPOLU by měla 46 mandátů, STAN 24, SPD 19, Stačilo! 12 a Piráti 10. Většinu by tak ANO získalo buď s SPD, nebo i těsně se Stačilo!, plyne z průzkumu.

video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima NEWS