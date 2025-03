VIDEO: ANO si připsalo letos nejhorší výsledek ve volebním průzkumu, SPOLU posílilo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hnutí ANO by podle březnového volebního modelu vyhrálo volby s 31,1 procenty hlasů. Jde o nejhorší výsledek hnutí od začátku roku. Vládní koalice SPOLU a Starostové lehce posílili. Do Sněmovny by se dostaly i další čtyři strany. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News.

video: PARTIE Terezie Tománkové / CNN Prima NEWS