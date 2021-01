VIDEO: Nemáme dost personálu, vysvětlil uzavření polní nemocnice v Letňanech Černý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nemáme dost personálu, vysvětlil uzavření polní nemocnice v Letňanech Černý

Polní nemocnice v pražských Letňanech je v současné situaci nepoužitelná. Podle náměstka ministra Vladimíra Černého může dosáhnout kapacity 500 lůžek, ale chybí k nim personál. „Lůžka vyžadují civilní personál a v kontextu diskuze o jeho deficitu v celé republice je zcela evidentní, že nejsme schopni v tuto chvíli polní nemocnici nějakým způsobem rozvinout do té kapacity, aby to mělo smysl,“ vysvětlil Černý. „Není to pravděpodobně optimální místo, kde by mělo být očkovací centrum,“ odvětil ministr Blatný na dotaz, zda by nešlo polní nemocnici v pražských Letňanech využít.

video: ČTK