Poslanci ODS a ANO přerušili schůzi Sněmovny. Nechápu, reagoval Michálek

Zkrácenou pracovní dobu si určili v pátek poslanci. Ne všem se to ale líbilo. „Nechápu, proč končíme v pátek práci ve 12 hodin 10 minut. Nepřijde mi to fakt normální,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů, když se poslanci ANO a ODS postarali o to, že poslanci měli „padla“ už krátce po poledni.

video: PSP ČR