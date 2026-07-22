Gripeny nad Prahou vítaly nového šéfa Velitelství pro operace
22. 7. 2026 13:02 Domácí
Česká armáda bude mít od srpna nového šéfa Velitelství pro operace generálmajora Jaroslava Míku. Funkci velitele mu ve středu symbolicky na pražském Vítkově předal generálporučík Václav Vlček, který Míkovi odevzdal bojový prapor. Na začátku slavnostního ceremoniálu proletěly nad Národním památníkem na Vítkově stíhací letouny JAS-39 Gripen.
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Gripeny nad Prahou vítaly nového šéfa Velitelství pro operace
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