Armáda začala v Letňanech budovat dočasnou nemocnici

Do pražských Letňan přijel dnes dopoledne za doprovodu Vojenské policie konvoj s materiálem pro stavbu polní nemocnice. Z Hradce Králové vyrazil v 8:00, do Prahy přijel krátce po 10:00. Vojáci začali se skládáním materiálu a se samotnou stavbou nemocnice. Automobily s materiálem budou na letňanské výstaviště přijíždět i v příštích dnech, přivezou také materiál ze Správy státních hmotných rezerv. Nemocnice bude v případě nouze sloužit pacientům s méně závazným průběhem nemoci covid-19. Připravena má být do neděle.

