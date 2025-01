VIDEO: Takto vypadala stanice Českomoravská těsně před začátkem rekonstrukce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takto vypadala stanice Českomoravská těsně před začátkem rekonstrukce

Cestující nebudou moci od pondělí do konce roku využívat stanice metra B Českomoravská a metra C Pankrác, které čeká rekonstrukce. O víkendu od 11. do 13. ledna bude přerušen provoz na lince C v úseku mezi Chodovem a Pražského povstání.

video: Dopravní podnik hl. m. Prahy