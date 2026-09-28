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Kritika Babiše i výzva k účasti ve volbách. V Praze demonstrovala tisícovka lidí

Domácí
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která měla motivovat k účasti ve volbách. Řečníci kritizovali kroky současné vlády, včetně změny služebního zákona, vztahu k prezidentovi nebo útoků na justici. Na akci přišlo přes tisíc lidí. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
video: iDNES.tv
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