Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel
21. 2. 2026 18:58 Domácí
V Praze a na dalších místech v Česku se konala shromáždění na podporu Ukrajiny při příležitosti čtvrtého výročí napadení země Ruskem. Na Staroměstském náměstí v centru metropole se podle odhadů sešlo 8000 lidí. Prezident Petr Pavel vyzval českou vládu k podpoře Ukrajiny až do konce války.
04:21
