VIDEO: Skrýš v jihočeském klášteře vydala relikvii, hřeb může být z Kristova kříže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skrýš v jihočeském klášteře vydala relikvii, hřeb může být z Kristova kříže

V dutině klášterní zdi v Milevsku byl nalezen poklad. Trosky dřevěné schrány, zdobené zlatem a stříbrem, a šesticentimetrový kus železného hřebu s tausovaným zlatým křížkem. Indicie naznačují, že by to mohla být část hřebu, kterým byl Ježíš Kristus přibit na kříž. Nebo si to ti, kteří jej na místo uložili, alespoň mysleli.

video: iDNES.cz