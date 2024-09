VIDEO: Ubránili jsme pozici nejsilnějšího senátorského klubu, komentoval volby Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za vítězství stran vládní koalice nad opozicí označil výsledek senátních voleb premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Cíl by ubránit Senát před populisty, to se podařilo,“ řekl Fiala. Před senátními volbami mluvil o tom, že by za dobrý výsledek považoval sedm či osm mandátů. Při příchodu do sídla strany ale řekl: „Nejdůležitější je, jak uspějí kandidáti vládní koalice.“

video: iDNES.tv