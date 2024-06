VIDEO: Vztahy Čechů a Slováků není třeba normalizovat, jsou na nejvyšší úrovni, shodli se prezidenti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vztahy Čechů a Slováků není třeba normalizovat, jsou na nejvyšší úrovni, shodli se prezidenti

Nový slovenský prezident Peter Pellegrini přijel do Prahy na první zahraniční návštěvu. „Vnímám to jako možnost definovat nově vztahy,“ řekl prezident Petr Pavel, který ho přivítal na Pražském hradě. „Nejsou v okolí dva jiné takové bratrské národy,“ opáčil Pellegrini. Jenže vzápětí se úřad slovenské vlády pustil do premiéra Petra Fialy.

video: ČTK