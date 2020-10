VIDEO: Sněmovna prodloužila nouzový stav do 20. listopadu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci schválili prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru do 20. listopadu. Bylo pro to 86 z 97 přítomných poslanců. Vláda přitom žádala o delší dobu, až do 3. prosince. „Stále a významně probíhá takzvané komunitní šíření onemocnění. Jinými slovy, nákaza se šíří napříč celou společností,“ řekl ve Sněmovně nový ministr zdravotnictví Jan Blatný.

video: PSP ČR