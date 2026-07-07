Schillerová odmítla, že její návrh rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost
7. 7. 2026 21:24 Domácí
Ministryně financí Schillerová už v Senát odmítla, že vláda svým návrhem otevírá cestu k bezbřehému zadlužování. Česko zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí EU. Česko nespáchá rozpočtové harakiri,“ tvrdila senátorům. A obdobně se vyjádřila i v úterý před poslanci.
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