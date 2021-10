VIDEO: Jak se s poslaneckým mandátem poperou „junioři“? Odpovídali na Primě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se s poslaneckým mandátem poperou „junioři“? Odpovídali na Primě

Kroužkování vyneslo do Poslanecké sněmovny mladou krev. Jak se s poslaneckým mandátem poperou poslanci „junioři”? A co by chtěli během příštího volebního působení prosadit? Odpovídali v pořadu Divoká karta na CNN Prima News.

video: CNN Prima News