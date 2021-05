VIDEO: Akceptovat špeluňky nebo sklepy jako byty je krok zpět, řekl Zaorálek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Akceptovat špeluňky nebo sklepy jako byty je krok zpět, řekl Zaorálek

Za nepřijatelnou označil ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD podobu nového stavebního zákona. „Těžko se smiřuji s tím, že bude možné bydlet v bytech, kde nebudou okna,“ řekl Zaorálek. „Abychom akceptovali nějaké špeluňky nebo nějaké sklepy jako byty, to mi připadá jako krok zpět, to je něco, co mi je sociálně špatně a neúnosné,“ uvedl ministr.

video: Josef Kopecký, iDNES.cz