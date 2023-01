VIDEO: Česko - Švýcarsko 9:1. Hokejová dvacítka postupuje do semifinále Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česko - Švýcarsko 9:1. Hokejová dvacítka postupuje do semifinále

Jedna kaňka, jinak další precizní výkon českých hokejistů na mistrovství světa do 20 let. Junioři ve čtvrtfinále už v první minutě prohrávali, následně ale devíti brankami Švýcary zcela rozebrali a s přehledem postupují do semifinále. Čtyřmi body se blýskl Kulich, po dvou gólech přidali také Marcel a Szturc.

video: iDNES.tv