Neuplynul ani den od o útoku střelce na Filozofické fakultě UK a pár českých influencerů na toto nevhodně zareagovalo. Viktorkaa svým trapným humorem vtipkuje jak nemusí do školy, zatím co CzechCloud hned srovnával situaci s počítačovou hrou Call of Duty.

video: twitch.tv/czechcloud, Youtube/@Viktorkaa