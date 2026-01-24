Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou

Domácí
Spory kolem možnosti poskytnout letouny L-159 Ukrajině označil premiér Andrej Babiš za umělý problém. „Karel Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel,“ prohlásil předseda ANO na adresu náčelníka generálního štábu české armády. Dodal, že už více chápe některé výhrady, které k němu měla bývalá ministryně obrany Jana Černochová.
