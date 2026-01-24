Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou
24. 1. 2026 16:08 Domácí
Spory kolem možnosti poskytnout letouny L-159 Ukrajině označil premiér Andrej Babiš za umělý problém. „Karel Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel,“ prohlásil předseda ANO na adresu náčelníka generálního štábu české armády. Dodal, že už více chápe některé výhrady, které k němu měla bývalá ministryně obrany Jana Černochová.
01:15
Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou
Domácí24. 1. 2026 16:08
00:49
Lidé v Chřibské uctili památku oběti pondělní střelby
Krimi24. 1. 2026 15:16
00:41
Minneapolis zaplavili demonstranti proti ICE
Zahraniční24. 1. 2026 14:06
01:30
Světový pohár v obřím slalomu žen ve Špindlerově Mlýně je v plném proudu
Domácí24. 1. 2026 13:50
02:36
Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu
Domácí24. 1. 2026 13:42
03:07
Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém
Domácí24. 1. 2026 13:04
00:43
Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely
Domácí24. 1. 2026 12:50
37:11
AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec
Rozstřel24. 1. 2026 10:00
00:33
Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Jeden člověk zemřel, 15 zraněných
Domácí24. 1. 2026 9:16
00:46
Do letištního terminálu v Detroitu vjelo auto a narazilo do přepážky
Zahraniční24. 1. 2026 9:12
00:29
Američané zaútočili na loď pašeráků drog v Tichém oceánu, dva lidé zemřeli
Zahraniční24. 1. 2026 9:06
02:13
Krávy dokážou vědomě používat nástroje
Zahraniční24. 1. 2026 6:00
03:29
Love and Deepspace | „Love Writes Right“ 2nd Anniversary
Lifestyle24. 1. 2026 0:06
01:02
Připomeňte si olympijské zlato Oty Zaremby
Sport23. 1. 2026 23:52
02:17
Francouzští mariňáci ruský tanker obsadili za chvíli
Zahraniční23. 1. 2026 21:56
01:10
Odškodné 17 miliard za Diag Human je skandál, měli by někoho zavřít, řekl Babiš
Domácí23. 1. 2026 21:28
00:31
Řím se loučil s Valentinem, přišly hvězdy se slabostí pro vznešenou módu
Zahraniční23. 1. 2026 19:58
00:50
Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
Zahraniční23. 1. 2026 19:50
00:37
Ministr obrany jmenoval nového velitele Teritoriálních sil
Domácí23. 1. 2026 17:32
Následující videa
01:30
Světový pohár v obřím slalomu žen ve Špindlerově Mlýně je v plném proudu
02:36
Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu
03:07
Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém
00:43