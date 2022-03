VIDEO: Víme, koho jsme do Česka pustili, ale narážíme na limit, řekl Rakušan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Víme, koho jsme do Česka pustili, ale narážíme na limit, řekl Rakušan

Podle ministerstva vnitra Víta Rakušana se ubytovací kapacity v nejvytíženějších místech dostávají na svůj limit. “Relokační mechanismus do krajů bude mnohem přísnější a formy pevných umístěnek do krajů budou nutné,“ řekl Rakušan. Okolo Prahy a ve Středočeském kraji se bude problém dostat do škol a školek.

video: Ministerstvo vnitra