VIDEO: Vláda podpoří zakotvení práva na držení zbraně do Ústavy, řekla Benešová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda podpoří zakotvení práva na držení zbraně do Ústavy, řekla Benešová

Vláda podpoří senátní návrh na změnu Listiny základních práv a svobod, kterým by do Ústavy bylo zakotveno právo na držení zbraně. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

video: ČTK