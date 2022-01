VIDEO: Vláda ve středu rozhodne, jak to bude s povinným očkováním Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda ve středu rozhodne, jak to bude s povinným očkováním

Nová vláda Petra Fialy rozhodne ve středu o tom, jak to nakonec bude s povinným očkováním proti covidu. Zásadní informace, na kterou čekají přinejmenším všichni lidé, jimž je nad 60 let, ale také zaměstnanci některých profesí, zazněla na tiskové konferenci po jednání vlády s odbory a se zaměstnavateli. Ale neoznámila to vláda, nýbrž prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

video: ČTK