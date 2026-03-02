Česko zavádí bezpečnostní opatření. Zvýšené ohrožení Česka není, řekl Metnar
2. 3. 2026 13:34 Domácí
„Zatím nebyly zaznamenány informace o zvýšeném ohrožení České republiky,“ řekl po jednání vlády ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar. Podle ministra vnitra byla posílena ostraha u Rádia Svobodná Evropa či objektů USA a Izraele.
