Letní atmosféru dodá Žďáru projekt Buskers tour
20. 7. 2026 18:58 Domácí
Posedět venku u dobrého jídla a pití a užít si letní podvečer. Takovou možnost mají lidí ve Žďáru nad Sázavou na řadě venkovních zahrádek u kaváren, hospod či restaurací. Nyní si ale mohou chvíle pod širou oblohou zpříjemnit i poslechem živé hudby.
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Letní atmosféru dodá Žďáru projekt Buskers tour
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