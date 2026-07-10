Hasiči zasahovali u hořící zlínské budovy i v noci
10. 7. 2026 8:42 Domácí
Během dne provedl hasičský a policejní vrtulník na hořící budovu 70 shozů vody. V noci byl požár lokalizovaný a stupeň snížený na třetí.
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Hasiči zasahovali u hořící zlínské budovy i v noci
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