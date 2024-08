VIDEO: V Českém Brodě zavedli poptávkovou dopravu od nádraží do patnácti obcí v okolí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Českém Brodě zavedli poptávkovou dopravu od nádraží do patnácti obcí v okolí

Cílem středočeského města je přizpůsobit se co nejvíce potřebám cestujících. Dopravu si mohou objednat až do posledního vlaku ve 12.30 v noci. Dva mikrobusy je poté rozvezou podle objednávky do širokého okolí. Finančně by to město mělo přijít levněji, než kdyby cestující museli čekat na velký autobus podle jízdního řádu.

video: Ivo Helikar. Adam Kvita, iDNES.tv