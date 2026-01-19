Nejvíce nominací na Českého lva má film Franz

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série Studna. Ceny vyhlásí 14. března v pražském Kongresovém centru.
