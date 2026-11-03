Před Českým rozhlasem protestují příznivci KSČM a Stačilo!
3. 11. 2026 16:06 Domácí
Před budovou Českého rozhlasu se sešly nižší desítky demonstrantů na protestu svolaném KSČM a hnutím Stačilo!. Účastníci volají po nezávislosti médií veřejné služby a kritizují také koncesionářské poplatky. Zaznívají hesla jako „zrušit poplatky“ či „zlatý komunisti“.
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Před Českým rozhlasem protestují příznivci KSČM a Stačilo!
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