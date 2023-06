VIDEO: Cesta do Chorvatska přes mýtné brány nemusí být vždy snadná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cesta do Chorvatska přes mýtné brány nemusí být vždy snadná

Také letos vyrazí tisíce Čechů autem do Chorvatska. My jsme si vyzkoušeli, jak to vypadá na mýtných branách, přes které musí řidiči projet. Jak se ale záhy ukázalo, ne všechno vždy funguje.

video: iDNES.tv