Čeští vědci objevili v Západních Tatrách nový druh sarančete díky neostré fotce
24. 11. 2026 9:36 Domácí
Jediná rozmazaná fotografie na portálu iNaturalist přivedla české vědce k objevu dosud nepopsaného druhu sarančete ve slovenských Západních Tatrách. Tým odborníků včetně zástupců Ostravské univerzity a České zemědělské univerzity potvrdil, že drobné nelétavé saranče pojmenovaná Podismopsis kristini žije na malé ploše v Žiarské dolině a od svých alpských příbuzných se oddělila už před stovkami tisíc let.
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