VIDEO: Cestovatel Vítek projel autem Irák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cestovatel Vítek projel autem Irák

Jak dostat auto, koupené přes facebookové tržiště v Dubaji, bezpečně do Česka? Filip Vítek se rozhodl, že po zemi. Musel si kvůli tomu zařídit dubajské občanství a projet mimo jiné Irákem. „Když se něco zdá nemožné, beru to jako hec a chci to zkusit,“ líčí své nastavení cestovatel z Blanenska, který si na cestě třeba zahrál vrchcáby v poničeném Mosulu. A návštěvu mnohými obávané země vřele doporučuje.

video: Filip Vítek