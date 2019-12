VIDEO: Cestu mezi dálnicí a Mostem zrychlí Kladrubská spojka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cestu mezi dálnicí a Mostem zrychlí Kladrubská spojka

Takzvaná Kladrubská spojka, o níž se mluví už řadu let a která by měla zrychlit cestu mezi Mostem a Ústím nad Labem, by se měla začít stavět za čtyři roky. Otevřít by se měla o dva roky později.

video: ŘSD