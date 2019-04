VIDEO: Cestu přes Lipno zkracují po zimě znovu přívozy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cestu přes Lipno zkracují po zimě znovu přívozy

Místní i turisté na Lipensku mají opět výrazně kratší a rychlejší spojení s pravým břehem přehrady. Od pondělí začaly jezdit dva přívozy, a to z Horní Plané do Bližší Lhoty a z Frymburka do Frýdavy. Lidem tak odpadá zdlouhavé objíždění nádrže.

video: iDNES.cz